Росія готує новий сценарій проти НАТО: у Польщі забили на сполох через дії Кремля

Росія продовжує збирати інформацію про військові можливості НАТО поблизу своїх кордонів, що може бути підготовкою до нових провокацій проти Альянсу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який звернув увагу на заяви польського керівництва щодо активності російської авіації над Балтійським морем.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, Москва спостерігає за інтеграційними навчаннями НАТО з протиповітряної оборони в регіоні Балтики. В ISW вважають, що такі дії є частиною російської кампанії, відомої як "Нульова фаза", яка покликана створити інформаційні та психологічні передумови для можливих майбутніх гібридних операцій проти країн-членів Альянсу.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава була змушена оперативно підняти винищувачі після появи двох російських Су-30СМ2, які вилетіли з Калінінградської області. Паралельно шведські військові літаки здійснювали супровід ще одного російського літака над Балтійським морем.

Водночас польський міністр наголосив, що російські винищувачі не порушували повітряний простір Польщі. Попри це, Варшава уважно стежить за їхніми діями та розцінює такі польоти як елемент демонстрації сили й розвідки.

В ISW підкреслюють, що Росія системно використовує інформаційний тиск, військові демонстрації та провокаційні маневри для перевірки реакції НАТО. Аналітики вважають, що подібні дії можуть передувати більш масштабним операціям із політичного та військового тиску на східний фланг Альянсу.

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