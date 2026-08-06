Россия готовит опасную провокацию против НАТО: в Литве предупредили о новом сценарии Кремля

Военная разведка Литвы заявила о возможной подготовке Россией новой гибридной операции против стран Балтии. По данным ведомства, Кремль рассматривает сценарий, при котором для атак на объекты критической инфраструктуры могут быть использованы украинские беспилотники, захваченные в ходе войны. Такой подход позволит Москве попытаться скрыть свое участие и создать путаницу относительно настоящего организатора нападения.

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает LRT, эту информацию подтвердил министр обороны Литвы Робертас Каунас. По его словам, разведывательные службы располагают сведениями, свидетельствующими о том, что Россия изучает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак на территории Балтийского региона.

По оценке литовской стороны, использование дронов украинского производства может стать частью стратегии по дезинформации. В случае подобного удара Москва сможет утверждать, что не имеет отношения к атаке, пытаясь поставить под сомнение происхождение беспилотников и избежать прямых обвинений в агрессии против стран НАТО.

Министр обороны подчеркнул, что конкретные объекты потенциальных атак, а также возможные сроки реализации подобных планов пока не разглашаются. Однако сам факт появления такой информации свидетельствует о том, что страны региона внимательно отслеживают возможные изменения в тактике российских спецслужб.

Эксперты отмечают, что подобные операции могут стать частью более широкой гибридной стратегии, сочетающей военные, информационные и диверсионные методы давления. На фоне продолжающейся войны против Украины государства Балтии уже неоднократно предупреждали о возрастании риска провокаций, направленных на проверку готовности НАТО к быстрому реагированию.

В Вильнюсе подчеркивают, что любые попытки скрыть происхождение возможных атак не изменят ответственности организаторов, а разведывательные службы союзников продолжают внимательно отслеживать ситуацию.

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