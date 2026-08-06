Росія готує небезпечну провокацію проти НАТО: у Литві попередили про новий сценарій Кремля

Військова розвідка Литви заявила про можливу підготовку Росією нової гібридної операції проти країн Балтії. За даними відомства, Кремль розглядає сценарій, за якого для атак на об'єкти критичної інфраструктури можуть бути використані українські безпілотники, захоплені під час війни. Такий підхід дозволить Москві спробувати приховати свою участь та створити плутанину щодо справжнього організатора нападу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, розвідувальні служби мають у своєму розпорядженні відомості, що свідчать про те, що Росія вивчає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак на території Балтійського регіону.

За оцінкою литовської сторони, використання дронів українського виробництва може стати частиною стратегії щодо дезінформації. У разі такого удару Москва зможе стверджувати, що не має відношення до атаки, намагаючись поставити під сумнів походження безпілотників та уникнути прямих звинувачень у агресії проти країн НАТО.

Міністр оборони наголосив, що конкретні об'єкти потенційних атак, а також можливі терміни реалізації подібних планів поки що не розголошуються. Проте сам факт появи такої інформації свідчить про те, що країни регіону уважно відстежують можливі зміни у тактиці російських спецслужб.

Експерти зазначають, що подібні операції можуть стати частиною ширшої гібридної стратегії, що поєднує військові, інформаційні та диверсійні методи тиску. На тлі війни, що триває проти України, держави Балтії вже неодноразово попереджали про зростання ризику провокацій, спрямованих на перевірку готовності НАТО до швидкого реагування.

У Вільнюсі наголошують, що будь-які спроби приховати походження можливих атак не змінять відповідальності організаторів, а розвідувальні служби союзників продовжують уважно відстежувати ситуацію.

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