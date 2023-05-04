logo

BTC/USD

28930.66

ETH/USD

1886.55

LTC/USD

87.98

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО заявили об опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО заявили об опасности

Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели

сегодня, 19:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В рамках войны против Украины Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели. Следовательно, существует значительная угроза. Это будет попытка влияния на страны Запада. Об этом сообщает CNN , цитируя заявление помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвида Кеттлера.

Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО заявили об опасности

В НАТО заговорили о новой угрозе России (фото из открытых источников)


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Существуют повышенные опасения, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другие критически важные объекты инфраструктуры в попытке нарушить жизнь Запада и получить рычаги давления на страны, которые поддерживают Украину", — заявил он.

Кеттлер рассказал, что более 95% международного интернет-трафика передается около 400 подводными кабелями. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США".

По его словам, Россия сейчас активно создает карты такой инфраструктуры, равно как Китай. Следовательно, в НАТО продолжают внимательно следить за подобными угрозами.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что СМИ назвали две страны , которые пока не хотят конкретных решений по принятию Украины в НАТО. Лидеры Североатлантического альянса США и Германия неофициально дали понять, что пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, которые существенно выходят за рамки декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений о присоединении.

СМИ отмечает, что президент Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО. Но, как утверждают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможно только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!