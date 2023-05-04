Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО заявили об опасности

В рамках войны против Украины Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели. Следовательно, существует значительная угроза. Это будет попытка влияния на страны Запада. Об этом сообщает CNN , цитируя заявление помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвида Кеттлера.

"Существуют повышенные опасения, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другие критически важные объекты инфраструктуры в попытке нарушить жизнь Запада и получить рычаги давления на страны, которые поддерживают Украину", — заявил он.

Кеттлер рассказал, что более 95% международного интернет-трафика передается около 400 подводными кабелями. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США".

По его словам, Россия сейчас активно создает карты такой инфраструктуры, равно как Китай. Следовательно, в НАТО продолжают внимательно следить за подобными угрозами.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что СМИ назвали две страны , которые пока не хотят конкретных решений по принятию Украины в НАТО. Лидеры Североатлантического альянса США и Германия неофициально дали понять, что пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, которые существенно выходят за рамки декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений о присоединении.

СМИ отмечает, что президент Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО. Но, как утверждают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможно только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.

