Россия может покончить с НАТО: в Германии озвучили мрачный сценарий

Вместо масштабной войны против Запада Россия может попытаться уничтожить НАТО изнутри с помощью ограниченной военной операции и гибридных действий. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал полковник Бундесвера, военный историк и автор книги "Азбука апокалипсиса" Армин Вагнер.

Россия может расколоть НАТО небольшим вторжением. Фото из открытых источников

Армин Вагнер отметил, что в отличие от времен Холодной войны, современная Россия не будет стремиться к масштабному наступлению на Европу, как это когда-то прогнозировали стратеги НАТО в 1970–80-х годах. Тогда считалось, что советские танковые армии будут прорываться к Ла-Маншу.

Однако, по его словам, сегодня Россия действует по-другому. Кремль делает ставку не на силу оружия, а на хаос, дезинформацию и страх. Как объясняет Вагнер, вероятнейший сценарий не предполагает тотальную войну, а скорее тактику "уколов иглой" против НАТО.

Россия может совершить молниеносную операцию против стран Балтии, прежде всего против Эстонии, где есть уязвимое место город Нарва с большой долей русскоязычного населения. По оценке аналитика, России не требовалось много сил, чтобы спровоцировать кризис внутри Альянса. Для молниеносного захвата Нарвы хватит двух армейских бригад, то есть от шести до десяти тысяч солдат. Кроме того, это можно сделать без ущерба для операций РФ в Украине.

По мнению эксперта, такой шаг не станет попыткой территориального захвата, а скорее политическим тестом. Москва может стремиться расколоть союзников по НАТО и заставить часть из них сомневаться, стоит ли рисковать ради города в другой части Европы.

"НАТО получает вызов. Будут ли спрашивать южноевропейские члены НАТО: "Хотят ли в Мадриде умереть за Нарву?", — указывает Вагнер, ссылаясь на антивоенные плакаты 1939 года во Франции, содержащие лозунг "Зачем умирать за Данциг?".

Полковник отмечает, что полномасштабная война в Украине стала для Кремля стратегическим поражением. Несмотря на это, Путин не отказался от мечты восстановить империю, но теперь ищет более осторожные, гибридные пути.

