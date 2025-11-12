Росія може покінчити з НАТО: в Німеччині озвучили похмурий сценарій

Замість масштабної війни проти Заходу, Росія може спробувати знищити НАТО зсередини за допомогою обмеженої військової операції та гібридних дій. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle розповів полковник Бундесверу, військовий історик і автор книги "Азбука апокаліпсиса" Армін Вагнер.

Росія може розколоти НАТО невеликим вторгненням. Фото з відкритих джерел

Армін Вагнер зауважив, що на відміну від часів Холодної війни, сучасна Росія не прагнутиме до масштабного наступу на Європу, як це колись прогнозували стратеги НАТО у 1970–80-х роках. Тоді вважалося, що радянські танкові армії прориватимуться до Ла-Маншу.

Однак, за його словами, сьогодні Росія діє інакше. Кремль робить ставку не на силу зброї, а на силу хаосу, дезінформації та страху. Як пояснює Вагнер, найімовірніший сценарій не передбачає тотальну війну, а радше тактику "уколів голкою" проти НАТО.

Росія може здійснити блискавичну операцію проти країн Балтії, насамперед проти Естонії, де є вразливе місце місто Нарва з великою часткою російськомовного населення. За оцінкою аналітика, Росії не потрібно багато сил, щоб спровокувати кризу всередині Альянсу. Для блискавичного захоплення Нарви вистачить двох армійських бригад, тобто від шести до десяти тисяч солдатів. Крім того, це можна зробити без шкоди для операцій РФ в Україні.

На думку експерта, такий крок не буде спробою територіального захоплення, а радше політичним тестом. Москва може прагнути розколоти союзників по НАТО і змусити частину з них сумніватися, чи варто ризикувати заради міста в іншій частині Європи.

"НАТО отримує виклик. Чи питатимуть південноєвропейські члени НАТО: "Чи хочуть у Мадриді померти за Нарву?"", — вказує Вагнер посилаючись на антивоєнні плакати 1939 року у Франції, які містили лозунг "Навіщо вмирати за Данциг?".

Полковник зазначає, що повномасштабна війна в Україні стала для Кремля стратегічною поразкою. Попри це, Путін не відмовився від мрії відновити імперію, але тепер шукає більш обережні, гібридні шляхи.

