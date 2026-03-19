Российский истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии: что известно

Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российским военным самолетом. Инцидент произошел 18 марта вблизи острова Вайндлоо, после чего эстонские власти вызвали представителя России для официального объяснения.

Российский истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии. Фото: AP

По данным эстонского правительства, в воздушное пространство страны вошел российский истребитель Су-30. Самолет находился над территорией Эстонии около одной минуты, после чего покинул воздушное пространство государства.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему официальную ноту протеста. Эстонская сторона требует пояснений относительно нарушения государственной границы.

Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна отметил, что на ситуацию оперативно отреагировали союзники по НАТО. По его словам, в рамках миссии Североатлантического союза по охране воздушного пространства над Балтией поднялись истребители военно-воздушных сил Италии.

"В Эстонии с 2004 года действует миссия НАТО по охране воздушного пространства, и в этот раз мы убедились, что она работает эффективно и в соответствии с процедурами. На нарушение отреагировало подразделение ВВС Италии, угрозы безопасности Эстонии не возникло", — сказал Цахкна.

По данным эстонских властей, это первый случай нарушения воздушного пространства страны российским самолетом в 2026 году. Подобные инциденты в Балтийском море регулярно вызывают дипломатические протесты и усиливают напряженность между Россией и странами НАТО.

