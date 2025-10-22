logo

Рютте едет на откровенный разговор к Трампу по Украине: детали
НОВОСТИ

Рютте едет на откровенный разговор к Трампу по Украине: детали

Генсек НАТО едет к Трампу, чтобы обсудить поддержку Украины и достижение мира

22 октября 2025, 11:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Визит генсека НАТО Марка Рютте в США 21-22 октября имеет целью обсуждение с президентом США поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, а также усилия Дональда Трампа по достижению мира. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", со ссылкой на источника, знакомого с подготовкой визита чиновника НАТО, который согласия дать комментарий на условиях анонимности.

Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Генеральный секретарь будет находиться в Соединенных Штатах, чтобы обсудить различные аспекты, связанные с поддержкой Украины со стороны НАТО", – заявил источник.

Он добавил, что также будут обсуждены "усилия США, направленные на достижение прочного мира".

Визит происходит на фоне торможения подготовки запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште. 

"Не хотел бы напрасно тратить время", – высказался американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



