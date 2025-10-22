Рютте едет на откровенный разговор к Трампу по Украине: детали

Визит генсека НАТО Марка Рютте в США 21-22 октября имеет целью обсуждение с президентом США поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, а также усилия Дональда Трампа по достижению мира. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", со ссылкой на источника, знакомого с подготовкой визита чиновника НАТО, который согласия дать комментарий на условиях анонимности.

Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Генеральный секретарь будет находиться в Соединенных Штатах, чтобы обсудить различные аспекты, связанные с поддержкой Украины со стороны НАТО", – заявил источник.

Он добавил, что также будут обсуждены "усилия США, направленные на достижение прочного мира".

Визит происходит на фоне торможения подготовки запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште.

"Не хотел бы напрасно тратить время", – высказался американский лидер.

