Рютте їде на відверту розмову до Трампа щодо України: деталі

Візит генсека НАТО Марка Рютте до США 21-22 жовтня має на меті обговорення з президентом США підтримки України з боку Північноатлантичного альянсу, а також зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру. Як передає портал "Коментарі", про це пише "ЄП", з посиланням на джерела, знайомі з підготовкою візиту чиновника НАТО, який згоди дати коментар на умовах анонімності.

Марк Рютте та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Генеральний секретар перебуватиме у Сполучених Штатах, щоб обговорити різні аспекти, пов'язані з підтримкою України з боку НАТО", – заявило джерело.

Він додав, що також буде обговорено "зусилля США, спрямовані на досягнення міцного світу".

Візит відбувається на тлі гальмування підготовки запланованої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині з російським диктатором Володимиром Путіним відклали. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Заява Трампа пролунала під час розмови із представниками ЗМІ в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення про зустріч, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті.

"Не хотів би даремно витрачати час", – висловився американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" – все більше підстав стверджувати, що жодної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті найближчим часом не буде. Занадто різні позиції сторін. Чому зривається саміт, що так широко анонсувався. Насамперед Вашингтоном? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.