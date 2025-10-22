Рютте їде на відверту розмову до Трампа щодо України: деталі

Рубрики
Візит генсека НАТО Марка Рютте до США 21-22 жовтня має на меті обговорення з президентом США підтримки України з боку Північноатлантичного альянсу, а також зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру. Як передає портал "Коментарі", про це пише "ЄП", з посиланням на джерела, знайомі з підготовкою візиту чиновника НАТО, який згоди дати коментар на умовах анонімності.
Марк Рютте та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він додав, що також буде обговорено "зусилля США, спрямовані на досягнення міцного світу".
Візит відбувається на тлі гальмування підготовки запланованої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті.
Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині з російським диктатором Володимиром Путіним відклали. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Заява Трампа пролунала під час розмови із представниками ЗМІ в Овальному кабінеті.
Дональд Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення про зустріч, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті.
