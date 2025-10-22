logo

BTC/USD

108625

ETH/USD

3880.03

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сказал, почему его саммит с Путиным отложили и что решится в ближайшие 2 дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сказал, почему его саммит с Путиным отложили и что решится в ближайшие 2 дня

Говоря о возможном саммите с Путиным Трамп заявил, что не хотел бы, чтобы встреча была напрасной

22 октября 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Как передает портал "Комментарии", заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Трамп сказал, почему его саммит с Путиным отложили и что решится в ближайшие 2 дня

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште.

"Не хотел бы напрасно тратить время", – высказался американский лидер.

По словам американского президента, решение о встрече с Путиным будет принято в течение двух следующих дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали — Москва продолжает делать вид, что заявление президента СЩА Дональда Трампа о скорой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным – это исключительно его фантазии, которые не подкреплены какими-то конкретными договорённостями. Так пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что понимания о точной дате саммита Путина и Трампа сейчас нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qM_CtA2VLFc
Теги:

Новости

Все новости