Трамп сказал, почему его саммит с Путиным отложили и что решится в ближайшие 2 дня

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Как передает портал "Комментарии", заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште.

"Не хотел бы напрасно тратить время", – высказался американский лидер.

По словам американского президента, решение о встрече с Путиным будет принято в течение двух следующих дней.

