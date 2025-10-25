Рютте назвал три сигнала, которые свидетельствуют о том, что Путин согласится на завершение войны

У российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабную войну против Украины, заканчиваются деньги, солдаты и идеи. А без этого всего продолжать войну будет невозможно. Об этом по итогам заседания Коалиции желающих в Лондоне заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"В Украине Путин мало чего достигает на поле боя, и есть незначительные достижения, которые получаются из-за огромной цены. Сотни тысяч россиян гибнут за обманчивую путинскую агрессию. Украина продолжает мужественно обороняться и наша поддержка для нее работает. Правда заключается в том, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи", — подчеркнул Рютте.

В связи с этим, генсек Альянса соглашается с президентом США Дональдом Трампом, что боевые действия в Украине должны остановиться на текущей линии фронта.

По словам Марка Рютте, сейчас пришло время усилить давление на Россию.

По мнению генсека, это поможет достичь цели прекращения боевых действий и установить справедливый мир для Украины.

Вместе с тем, он приветствовал последние объявления от европейских союзников и Канады о предоставлении дополнительной военной поддержки для Украины.

"Развитие событий на поле боя свидетельствует, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно ее продолжать", — сказал Марк Рютте.

