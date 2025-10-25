Рютте назвал три сигнала, которые свидетельствуют о том, что Путин согласится на завершение войны

Рубрики
Кравцев Сергей
У российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабную войну против Украины, заканчиваются деньги, солдаты и идеи. А без этого всего продолжать войну будет невозможно. Об этом по итогам заседания Коалиции желающих в Лондоне заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
В связи с этим, генсек Альянса соглашается с президентом США Дональдом Трампом, что боевые действия в Украине должны остановиться на текущей линии фронта.
По словам Марка Рютте, сейчас пришло время усилить давление на Россию.
По мнению генсека, это поможет достичь цели прекращения боевых действий и установить справедливый мир для Украины.
Вместе с тем, он приветствовал последние объявления от европейских союзников и Канады о предоставлении дополнительной военной поддержки для Украины.
