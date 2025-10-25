logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО Рютте назвав три сигнали, які свідчать про те, що Путін погодиться на завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Рютте назвав три сигнали, які свідчать про те, що Путін погодиться на завершення війни

Марк Рютте заявив, що у Путіна закінчуються гроші, солдати та ідеї у війні проти України

25 жовтня 2025, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У російського диктатора Володимира Путіна, який розпочав повномасштабну війну проти України, закінчуються гроші, солдати та ідеї. А без цього продовжувати війну буде неможливо. Про це за підсумками засідання Коаліції охочих у Лондоні заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте назвав три сигнали, які свідчать про те, що Путін погодиться на завершення війни

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"В Україні Путін мало чого досягає на полі бою, і є незначні здобутки, які отримуються через величезну ціну. Сотні тисяч росіян гинуть за оманливу путінську агресію. Україна продовжує мужньо оборонятися і наша підтримка для неї працює. Правда полягає у тому, що у Путіна закінчуються гроші, солдати і ідеї", — наголосив Марк Рютте.

У зв'язку з цим генсек Альянсу погоджується з президентом США Дональдом Трампом, що бойові дії в Україні мають зупинитися на поточній лінії фронту.

За словами Марка Рютте, зараз настав час посилити тиск на Росію.   

На думку генсека, це допоможе досягти мети припинення бойових дій та встановити справедливий мир для України.                         

Водночас він привітав останні оголошення від європейських союзників та Канади щодо надання додаткової військової підтримки для України.

"Розвиток подій на полі бою свідчить, що наша підтримка України працює і нам потрібно її продовжувати", — сказав Марк Рютте.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін розраховує, що Захід втомиться та перестане допомагати Україні. Однак цього ніколи не станеться. Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ofqDYnj2WRo
