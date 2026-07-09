Рютте звернувся до Путіна після саміту НАТО: що пропонує Захід

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розбіжності між союзниками, що виникли під час саміту альянсу, не стали виявом слабкості, а навпаки, підтвердили життєздатність демократичної моделі прийняття рішень. За його словами, саме це має стати важливим сигналом для російського керівництва.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Reuters Рютте зазначив, що президент Росії Володимир Путін спостерігає за тим, як держави НАТО можуть відкрито сперечатися між собою, проте у вирішальний момент об'єднуються навколо спільної мети. На думку глави альянсу, така здатність відрізняє демократичні країни від авторитарних режимів.

Коментуючи напружені дискусії між президентом США Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів, Рютте наголосив, що подібні суперечки є природною частиною роботи союзу і не підривають його єдності. Він вважає, що можливість публічно висловлювати різні позиції лише зміцнює організацію, оскільки підсумкові рішення ухвалюються колективно.

Генсек також відкинув критику свого стилю спілкування із американським президентом. Раніше його звинувачували у надмірно лояльному ставленні до Трампу та небажанні публічно відповідати на його різкі заяви на адресу союзників.

За словами Рютте, він має намір і надалі дотримуватися обраного підходу. Якщо партнери приймають правильні рішення, він готовий відкрито говорити про це, проте розбіжності, що виникають, вважає за краще обговорювати без публічних конфліктів, щоб не послаблювати єдність НАТО.

Глава альянсу переконаний, що саме здатність зберігати згуртованість після гострих дискусій залишається головною перевагою блоку та фактором, який має враховувати Кремль в оцінці можливостей Альянсу.

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