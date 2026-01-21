Рютте поддержал Трампа: что заявил о Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 21 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа в безопасности. Он также добавил, что Трамп прав в том, что НАТО нужно делать больше для защиты Арктики в целом.

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В то же время, генсека НАТО неоднократно просили дать свою оценку ситуации с намерениями Трампа захватить Гренландией, но он настаивал, что его роль требует от него сохранять свои мысли при себе и работать с другими лидерами в частном порядке.

"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично. Поэтому, извините, я не буду комментировать ситуацию с Гренландией", — отметил Рютте.

Генсек также добавил, что Китай "очень активен" в Арктике.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что без Трампа странам Европы не удалось увеличить расходы на оборону.

Он отмечает, что НАТО нуждается в США, поскольку страны ЕС обеспечивают только 25% расходов НАТО на ВВП, поэтому президент США остается лидером свободного мира и фундаментальной частью НАТО.

Генсек также выразил мнение, что вряд ли Трамп прав, когда говорит, что он не уверен, придут ли европейские союзники на помощь США, если это будет нужно.

"Итак, вчера вечером на пресс-конференции он выразил сомнение, придут ли европейцы на помощь, если будет задействована статья 5. И я говорю ему: да, они придут, как это было 11 сентября 2001 года, когда впервые и единственный раз была применена статья 5. нашей коллективной безопасности", — добавил Рютте.

