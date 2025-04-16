Североатлантический Альянс очень сильно хочет избежать повторения провальных Минских соглашений 2014 года и разрабатывает новые форматы защиты Украины. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

Генсек отметил, для того, чтобы ответить на вопрос о том, какие шансы на размещение иностранных контингентов в Украине, необходимо понимать, при каких условиях может быть достигнуто прекращение огня и заключено мирное соглашение. Пока что на эти вопросы нет ответов.

Рютте подчеркнул, что именно эти факторы будут существенно влиять на характер гарантий безопасности для Украины.

В частности, генсек предостерег от повторения ситуации, подобной той, которая возникла после подписания Минских договоренностей.

"То, что произошло в 2014 году с Минском, не было устойчивым, длительным и долговечным... Никто не хочет повторения этого, поэтому мы должны убедиться, что соглашение между Россией и Украиной будет долговременным", — высказался Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия может пойти на размещение ядерного оружия в космосе. Кроме того, что это нарушит международные обязательства, это еще может иметь фатальные последствия для безопасности на нашей планете. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейцам пора давно прекратить панические разговоры о том, что США вот-вот оставят Европу сам на сам с российской и другими угрозами. США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Это нужно раз и навсегда запомнить лидера Европы. Об этом в интервью CBS News заявил генсек НАТО Марк Рютте.



