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Кравцев Сергей
Североатлантический Альянс очень сильно хочет избежать повторения провальных Минских соглашений 2014 года и разрабатывает новые форматы защиты Украины. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото из открытых источников
Генсек отметил, для того, чтобы ответить на вопрос о том, какие шансы на размещение иностранных контингентов в Украине, необходимо понимать, при каких условиях может быть достигнуто прекращение огня и заключено мирное соглашение. Пока что на эти вопросы нет ответов.
Рютте подчеркнул, что именно эти факторы будут существенно влиять на характер гарантий безопасности для Украины.
В частности, генсек предостерег от повторения ситуации, подобной той, которая возникла после подписания Минских договоренностей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия может пойти на размещение ядерного оружия в космосе. Кроме того, что это нарушит международные обязательства, это еще может иметь фатальные последствия для безопасности на нашей планете. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.
Также издание "Комментарии" сообщало – европейцам пора давно прекратить панические разговоры о том, что США вот-вот оставят Европу сам на сам с российской и другими угрозами. США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Это нужно раз и навсегда запомнить лидера Европы. Об этом в интервью CBS News заявил генсек НАТО Марк Рютте.
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