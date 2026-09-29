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Рютте пригрозил ответом на гибридные атаки: какие козыри есть у НАТО

Глава НАТО заявил, что Альянс продолжит действовать спокойно, но подчеркнул: возможности для ответа не ограничиваются публичными мерами

29 сентября 2026, 14:49
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Кравцев Сергей

НАТО располагает различными вариантами реагирования на гибридные атаки, включая меры, которые не всегда становятся публичными. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время пресс-конференции в Литве. Его слова цитирует The Guardian.

Рютте пригрозил ответом на гибридные атаки: какие козыри есть у НАТО

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о гибридных атаках, Рютте признал, что подобные действия оказывают влияние на страны НАТО. При этом он подчеркнул, что Альянс располагает широким набором инструментов для реагирования.

"Все варианты реагирования" остаются в распоряжении НАТО, заявил генсек. По его словам, некоторые из них могут быть открытыми и заметными, тогда как другие – не публичными.

Отдельно Рютте отметил важность установления виновных в подобных инцидентах. По его словам, когда существуют достаточные доказательства, страны должны публично указывать на Россию как на источник атак.

В качестве примера он привел Эстонию, которая ранее открыто заявляла о российском происхождении отдельных инцидентов. Рютте назвал такой подход правильным и отметил, что приветствует его.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что Альянс намерен действовать без резкой эскалации. По его словам, НАТО сохраняет спокойствие и продолжает выполнять свою работу.

"Мы сильнее, и они это знают", — заявил Рютте.

Гибридными атаками обычно называют действия, которые могут сочетать кибератаки, диверсии, вмешательство в информационное пространство, попытки дестабилизации и другие методы давления, не обязательно подпадающие под классическое определение вооруженного нападения.

Заявление Рютте прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри НАТО о том, как реагировать на подобные угрозы и одновременно сохранять сдерживание и устойчивость Альянса.

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