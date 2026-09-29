Рютте пригрозив відповіддю на гібридні атаки: які козирі має НАТО

НАТО має різні варіанти реагування на гібридні атаки, включаючи заходи, які не завжди стають публічними. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час прес-конференції у Литві. Його слова цитує The Guardian.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання про гібридні атаки, Рютте визнав, що такі дії впливають на країни НАТО. При цьому він підкреслив, що Альянс має широкий набір інструментів для реагування.

"Усі варіанти реагування" залишаються у розпорядженні НАТО, заявив генсек. За його словами, деякі з них можуть бути відкритими та помітними, тоді як інші – не публічними.

Окремо Рютте наголосив на важливості встановлення винних у подібних інцидентах. За його словами, коли існують достатні докази, країни мають публічно вказувати на Росію як джерело атак.

Як приклад він навів Естонію, яка раніше відкрито заявляла про російське походження окремих інцидентів. Рютте назвав такий підхід правильним і зазначив, що вітає його.

При цьому генсек НАТО наголосив, що Альянс має намір діяти без різкої ескалації. За його словами, НАТО зберігає спокій та продовжує виконувати свою роботу.

"Ми сильніші, і вони це знають", — заявив Рютте.

Гібридними атаками зазвичай називають дії, які можуть поєднувати кібератаки, диверсії, втручання в інформаційний простір, спроби дестабілізації та інші методи тиску, які не обов'язково підпадають під класичне визначення збройного нападу.

Заява Рютте прозвучала на тлі дискусій, що продовжуються всередині НАТО, про те, як реагувати на подібні загрози і одночасно зберігати стримування і стійкість Альянсу.

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