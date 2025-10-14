Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если у Пекина действительно есть планы по нападению на Тайвань, то самое оптимальное для него время будет в тот момент, когда Россия попытается атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий. Такое мнение в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне высказал генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.
Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте заявил, что в настоящее время российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, не представляют непосредственной угрозы, поэтому Альянс выбирает сдержанную реакцию.
Он назвал такой ответ пропорциональным и подчеркнул, что воздержание НАТО является проявлением силы, а не слабости.
Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право принимать решения о присутствии иностранных войск на своей территории, а мнение российского диктатора Владимира Путина в этом вопросе не должно иметь никакого значения.