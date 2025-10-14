Рютте прямо предупредил: предвестником чего может быть агрессия РФ против НАТО

Если у Пекина действительно есть планы по нападению на Тайвань, то самое оптимальное для него время будет в тот момент, когда Россия попытается атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий. Такое мнение в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне высказал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", — заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", — подчеркнул генсек НАТО.

Он назвал такой ответ пропорциональным и подчеркнул, что воздержание НАТО является проявлением силы, а не слабости.

