logo

BTC/USD

110725

ETH/USD

3944.15

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте прямо предупредил: предвестником чего может быть агрессия РФ против НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте прямо предупредил: предвестником чего может быть агрессия РФ против НАТО

Генсек Альянса связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО

14 октября 2025, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если у Пекина действительно есть планы по нападению на Тайвань, то самое оптимальное для него время будет в тот момент, когда Россия попытается атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий. Такое мнение в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне высказал генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте прямо предупредил: предвестником чего может быть агрессия РФ против НАТО

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", — заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", — подчеркнул генсек НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте заявил, что в настоящее время российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, не представляют непосредственной угрозы, поэтому Альянс выбирает сдержанную реакцию.

"Пока российские самолеты не представляют собой реальной угрозы, мы будем выводить их из нашего воздушного пространства аккуратно и без эскалации", — отметил Рютте в отрывке, распространенном изданием Clash Repo rt.

Он назвал такой ответ пропорциональным и подчеркнул, что воздержание НАТО является проявлением силы, а не слабости.

Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право принимать решения о присутствии иностранных войск на своей территории, а мнение российского диктатора Владимира Путина в этом вопросе не должно иметь никакого значения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sqOcgRIubfA&t=4951s
Теги:

Новости

Все новости