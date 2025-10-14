Рютте прямо попередив: провісником чого може бути агресія РФ проти НАТО

Якщо Пекін дійсно має плани нападу на Тайвань, то найоптимальніший для нього час буде в той момент, коли Росія спробує атакувати країни НАТО, щоб відвернути Альянс від азіатського театру бойових дій. Таку думку під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО у Любляні висловив генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком імовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", — заявив Рютте.

Він також додав, що станом зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання в Середземному морі", — підкреслив генсек НАТО.

"Поки російські літаки не є реальною загрозою, ми виводитимемо їх з нашого повітряного простору акуратно і без ескалації", — зазначив Рютте у уривку, поширеному виданням Clash Repo rt.

Він назвав таку відповідь пропорційною і підкреслив, що помірність НАТО є проявом сили, а не слабкості.

