Рютте прямо попередив: провісником чого може бути агресія РФ проти НАТО

Кравцев Сергей
Якщо Пекін дійсно має плани нападу на Тайвань, то найоптимальніший для нього час буде в той момент, коли Росія спробує атакувати країни НАТО, щоб відвернути Альянс від азіатського театру бойових дій. Таку думку під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО у Любляні висловив генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Він також додав, що станом зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Марк Рютте заявив, що зараз російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, не становлять безпосередньої загрози, тому Альянс обирає стриману реакцію.
Він назвав таку відповідь пропорційною і підкреслив, що помірність НАТО є проявом сили, а не слабкості.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Марк Рютте заявив, що лише Україна має право приймати рішення про присутність іноземних військ на своїй території, а думка російського диктатора Володимира Путіна у цьому питанні не повинна мати жодного значення.