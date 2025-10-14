logo_ukra

BTC/USD

110725

ETH/USD

3944.15

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Рютте прямо попередив: провісником чого може бути агресія РФ проти НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Рютте прямо попередив: провісником чого може бути агресія РФ проти НАТО

Генсек Альянсу пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань із агресією РФ проти НАТО

14 жовтня 2025, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо Пекін дійсно має плани нападу на Тайвань, то найоптимальніший для нього час буде в той момент, коли Росія спробує атакувати країни НАТО, щоб відвернути Альянс від азіатського театру бойових дій. Таку думку під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО у Любляні висловив генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте прямо попередив: провісником чого може бути агресія РФ проти НАТО

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком імовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", — заявив Рютте.

Він також додав, що станом зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання в Середземному морі", — підкреслив генсек НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Марк Рютте заявив, що зараз російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, не становлять безпосередньої загрози, тому Альянс обирає стриману реакцію.      

"Поки російські літаки не є реальною загрозою, ми виводитимемо їх з нашого повітряного простору акуратно і без ескалації", — зазначив Рютте у уривку, поширеному виданням Clash Repo rt.

Він назвав таку відповідь пропорційною і підкреслив, що помірність НАТО є проявом сили, а не слабкості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Марк Рютте заявив, що лише Україна має право приймати рішення про присутність іноземних військ на своїй території, а думка російського диктатора Володимира Путіна у цьому питанні не повинна мати жодного значення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sqOcgRIubfA&t=4951s
Теги:

Новини

Всі новини