Рютте прямо предупреждает: по каким двум европейским столицам РФ может ударить ракетами

Новейшие российские ракеты могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида. Именно поэтому ошибочно считать, что жизнь в Западной Европе в разы безопаснее, чем на ее восточном фланге. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, сообщает пресс-службу Североатлантического Альянса.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне", — заявил Марк Рютте.

По его словам, на самом деле такая информация не соответствует действительности, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

"Поэтому, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", — добавил генсек НАТО.

