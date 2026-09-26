Рютте сделал заявление по поводу угроз РФ: что должен понять Путин

НАТО готово реагировать на гибридные атаки России против стран альянса, включая диверсии, киберинциденты и угрозы с использованием беспилотников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на мероприятии в Нью-Йорке, пишет Euronews.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, Россия активизирует деятельность в киберпространстве и других сферах, однако Североатлантический альянс располагает заранее подготовленными вариантами реагирования. Он подчеркнул, что НАТО намерено использовать необходимые инструменты для защиты стран-участниц.

Генсек альянса также заявил, что рост числа гибридных инцидентов в Европе свидетельствует, по его оценке, о сложном положении России в войне против Украины. Рютте утверждает, что Москва не сможет добиться победы, а гражданам стран НАТО не следует поддаваться панике.

При этом глава альянса призвал союзников продолжать поддержку Украины. По его словам, усиление помощи Киеву также является способом продемонстрировать Москве готовность НАТО отвечать на гибридные действия.

"Все варианты реагирования есть, и мы используем всё, что потребуется", — заявил Рютте.

На фоне этих заявлений министр обороны США Пит Хегсет представил концепцию "НАТО 3.0". Ее основная идея – усиление военного потенциала альянса и повышение ответственности европейских государств за собственную безопасность.

Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к роли мощного военного альянса, способного обеспечивать конвенциональную оборону Европы и сдерживать потенциальные угрозы непосредственно на континенте.

Таким образом, внутри НАТО одновременно обсуждают два направления: непосредственное противодействие гибридным операциям и масштабное усиление традиционного военного потенциала. Заявления Рютте и Хегсета прозвучали на фоне роста обеспокоенности европейских стран активностью России в киберпространстве и участившимися инцидентами с беспилотниками.

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