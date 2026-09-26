Рютте зробив заяву щодо погроз РФ: що має зрозуміти Путін

НАТО готове реагувати на гібридні атаки Росії проти країн альянсу, включаючи диверсії, кіберінциденти та загрози з використанням безпілотників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на заході у Нью-Йорку, пише Euronews.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, Росія активізує діяльність у кіберпросторі та інших сферах, проте Північноатлантичний альянс має заздалегідь підготовлені варіанти реагування. Він наголосив, що НАТО має намір використати необхідні інструменти для захисту країн-учасниць.

Генсек альянсу також заявив, що зростання кількості гібридних інцидентів у Європі свідчить, за його оцінкою, про складне становище Росії у війні проти України. Рютте стверджує, що Москва не зможе перемогти, а громадянам країн НАТО не слід піддаватися паніці.

Голова альянсу закликав союзників продовжувати підтримку України. За його словами, посилення допомоги Києву є також способом продемонструвати Москві готовність НАТО відповідати на гібридні дії.

"Всі варіанти реагування є, і ми використовуємо все, що потрібно", — заявив Рютте.

На тлі цих заяв міністр оборони США Піт Хегсет представив концепцію НАТО 3.0. Її основна ідея – посилення військового потенціалу альянсу та підвищення відповідальності європейських держав за власну безпеку.

Хегсет заявив, що НАТО має повернутися до ролі потужного військового альянсу, здатного забезпечувати конвенційну оборону Європи та стримувати потенційні загрози безпосередньо на континенті.

Таким чином, всередині НАТО одночасно обговорюють два напрямки: безпосередня протидія гібридним операціям та масштабне посилення традиційного військового потенціалу. Заяви Рютте і Хегсета прозвучали на тлі зростання занепокоєння європейських країн активністю Росії в кіберпросторі і інцидентами з безпілотниками, що почастішали.

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