logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте сделал жесткое заявление о применении статьи 5 на фоне войны в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте сделал жесткое заявление о применении статьи 5 на фоне войны в Иране

Альянс не участвует в операции США и Израиля, однако поддерживает удары по ядерному потенциалу Тегерана и предупреждает о готовности задействовать Статью 5

5 марта 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО не принимает прямого участия в военной операции США и Израиля против Ирана, однако внутри Альянса существует значительная поддержка действий, направленных на ослабление ядерного и ракетного потенциала Тегерана. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте в комментарии телеканалу Newsmax. 

Рютте сделал жесткое заявление о применении статьи 5 на фоне войны в Иране

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По его словам, силы НАТО сосредоточены на главной задаче – защите территории стран-членов Альянса.

Рютте напомнил о ракетной угрозе, которая недавно возникла для Турции. По его словам, одна из ракет была успешно перехвачена противоракетными системами Альянса, что демонстрирует готовность блока реагировать на угрозы.

Генсек также прокомментировал возможность применения знаменитой Статья 5 – положения о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь Альянс.

"По веским причинам мы всегда остаёмся очень неоднозначными в вопросе того, когда именно может быть задействована Статья 5. Мы сохраняем эту неопределённость, чтобы не давать нашим противникам дополнительной информации", — пояснил он.

При этом Рютте подчеркнул, что в случае применения механизма коллективной обороны Альянс немедленно объявит об этом публично. Он заверил, что военное руководство НАТО и все силы блока готовы защитить "каждый дюйм территории Альянса".

Кроме того, генсек заявил о полной солидарности с партнёрами на Ближнем Востоке, которые подвергаются атакам. Речь идёт о таких странах, как ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Кувейт.

По словам Рютте, НАТО поддерживает постоянный контакт с партнёрами региона и готово оказать помощь для укрепления их безопасности. Ранее глава Альянса уже заявлял, что силы НАТО не будут напрямую участвовать в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с поддержкой Украины из-за войны в Иране: Рютте насторожил заявлением.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости