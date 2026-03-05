Рютте сделал жесткое заявление о применении статьи 5 на фоне войны в Иране

НАТО не принимает прямого участия в военной операции США и Израиля против Ирана, однако внутри Альянса существует значительная поддержка действий, направленных на ослабление ядерного и ракетного потенциала Тегерана. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте в комментарии телеканалу Newsmax.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По его словам, силы НАТО сосредоточены на главной задаче – защите территории стран-членов Альянса.

Рютте напомнил о ракетной угрозе, которая недавно возникла для Турции. По его словам, одна из ракет была успешно перехвачена противоракетными системами Альянса, что демонстрирует готовность блока реагировать на угрозы.

Генсек также прокомментировал возможность применения знаменитой Статья 5 – положения о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь Альянс.

"По веским причинам мы всегда остаёмся очень неоднозначными в вопросе того, когда именно может быть задействована Статья 5. Мы сохраняем эту неопределённость, чтобы не давать нашим противникам дополнительной информации", — пояснил он.

При этом Рютте подчеркнул, что в случае применения механизма коллективной обороны Альянс немедленно объявит об этом публично. Он заверил, что военное руководство НАТО и все силы блока готовы защитить "каждый дюйм территории Альянса".

Кроме того, генсек заявил о полной солидарности с партнёрами на Ближнем Востоке, которые подвергаются атакам. Речь идёт о таких странах, как ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Кувейт.

По словам Рютте, НАТО поддерживает постоянный контакт с партнёрами региона и готово оказать помощь для укрепления их безопасности. Ранее глава Альянса уже заявлял, что силы НАТО не будут напрямую участвовать в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с поддержкой Украины из-за войны в Иране: Рютте насторожил заявлением.



