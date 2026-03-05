Рютте зробив жорстку заяву щодо застосування статті 5 на тлі війни в Ірані

НАТО не бере прямої участі у військовій операції США та Ізраїлю проти Ірану, проте всередині Альянсу існує значна підтримка дій, спрямованих на ослаблення ядерного та ракетного потенціалу Тегерана. Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте у коментарі телеканалу Newsmax.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сили НАТО зосереджені на головному завдання – захист території країн-членів Альянсу.

Рютте нагадав про ракетну загрозу, яка нещодавно виникла для Туреччини. За його словами, одну з ракет успішно перехопили протиракетні системи Альянсу, що демонструє готовність блоку реагувати на погрози.

Генсек також прокоментував можливість застосування знаменитої статті 5 – положення про колективну оборону, згідно з яким напад на одного члена НАТО розглядається як атака на весь Альянс.

"З вагомих причин ми завжди залишаємось дуже неоднозначними у питанні того, коли саме може бути задіяна Стаття 5. Ми зберігаємо цю невизначеність, щоб не надавати нашим супротивникам додаткової інформації", — пояснив він.

При цьому Рютте наголосив, що у разі застосування механізму колективної оборони Альянс негайно оголосить про це публічно. Він запевнив, що військове керівництво НАТО та всі сили блоку готові захистити "кожний дюйм території Альянсу".

Крім того, генсек заявив про повну солідарність з партнерами на Близькому Сході, які зазнають атак. Йдеться про такі країни, як ОАЕ, Бахрейн, Оман, Саудівська Аравія та Кувейт.

За словами Рютте, НАТО підтримує постійний контакт із партнерами регіону та готове надати допомогу для зміцнення їхньої безпеки. Раніше глава Альянсу вже заявляв, що сили НАТО не братимуть безпосередньо участі в спільній операції США та Ізраїлю проти Ірану.

