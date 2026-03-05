Рютте увидел плюс для Украины в войне США против Ирана

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Иран одним из "ключевых факторов" в содействии войне России против Украины, по его словам, "нажим Израиля и США" ослабят возможности Ирана в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью Newsmax.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Генсек рассказал, что Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших российской войне против Украины, с помощью этого оружия уничтожения, этих дронов.
По его словам, опыт украинской армии по беспилотникам сейчас "доступен партнерам" НАТО на Ближнем Востоке.
Генсек считает, что весь мир постепенно учится на примере того, что происходит в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте обратился с призывом к союзникам не ослаблять поддержку Украины на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью ARD.
Генсек Альянса акцентировал, что НАТО не присоединяется к операциям США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.
В то же время Рютте высказал мнение, что российская война против Украины должна оставаться в фокусе внимания Альянса.