Рютте увидел плюс для Украины в войне США против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Иран одним из "ключевых факторов" в содействии войне России против Украины, по его словам, "нажим Израиля и США" ослабят возможности Ирана в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью Newsmax.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек рассказал, что Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших российской войне против Украины, с помощью этого оружия уничтожения, этих дронов.

"Тот факт, что сейчас Иран сталкивается с этим полным нажимом Израиля и США, также ухудшит его способность экспортировать хаос даже в Россию, а значит, и в Украину", – отметил Рютте.

По его словам, опыт украинской армии по беспилотникам сейчас "доступен партнерам" НАТО на Ближнем Востоке.

Генсек считает, что весь мир постепенно учится на примере того, что происходит в Украине.

"За последние четыре года мы видели, как Украина получила эти знания о технологиях дронов и противодействии дронам, технологии, которые сейчас, по сути, доступны для наших друзей и партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю это позитивным", – отметил генсек.

Генсек Альянса акцентировал, что НАТО не присоединяется к операциям США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.

В то же время Рютте высказал мнение, что российская война против Украины должна оставаться в фокусе внимания Альянса.



