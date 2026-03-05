logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте увидел плюс для Украины в войне США против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте увидел плюс для Украины в войне США против Ирана

Рютте считает, что давление США и Израиля ослабит возможности Ирана в войне России против Украины

5 марта 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Иран одним из "ключевых факторов" в содействии войне России против Украины, по его словам, "нажим Израиля и США" ослабят возможности Ирана в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью Newsmax.

Рютте увидел плюс для Украины в войне США против Ирана

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек рассказал, что Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших российской войне против Украины, с помощью этого оружия уничтожения, этих дронов.

"Тот факт, что сейчас Иран сталкивается с этим полным нажимом Израиля и США, также ухудшит его способность экспортировать хаос даже в Россию, а значит, и в Украину", – отметил Рютте.

По его словам, опыт украинской армии по беспилотникам сейчас "доступен партнерам" НАТО на Ближнем Востоке.

Генсек считает, что весь мир постепенно учится на примере того, что происходит в Украине.

"За последние четыре года мы видели, как Украина получила эти знания о технологиях дронов и противодействии дронам, технологии, которые сейчас, по сути, доступны для наших друзей и партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю это позитивным", – отметил генсек.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте обратился с призывом к союзникам не ослаблять поддержку Украины на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью ARD.

Генсек Альянса акцентировал, что НАТО не присоединяется к операциям США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания. 

В то же время Рютте высказал мнение, что российская война против Украины должна оставаться в фокусе внимания Альянса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ELNl5s42KjM
Теги:

Новости

Все новости