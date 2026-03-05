Рютте побачив плюс для України у війні США проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Іран одним із "ключових факторів" у сприянні війні Росії проти України, за його словами, "натиск Ізраїлю та США" послаблять можливості Ірану щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Рютте зробив в інтерв'ю Newsmax.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек розповів, що Іран був одним із ключових факторів, які сприяли російській війні проти України за допомогою цієї зброї знищення цих дронів.

"Той факт, що зараз Іран стикається з цим повним тиском Ізраїлю та США, також погіршить його здатність експортувати хаос навіть до Росії, а значить, і в Україну", — зазначив Рютте.

За його словами, досвід української армії з безпілотників зараз "доступний партнерам" НАТО на Близькому Сході.

Генсек вважає, що весь світ поступово навчається на прикладі того, що відбувається в Україні.

"За останні чотири роки ми бачили, як Україна отримала ці знання про технології дронів та протидію дронам, технології, які зараз, по суті, доступні для наших друзів та партнерів на Близькому Сході. Я вважаю це позитивним", – наголосив генсек.

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не приєднується до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм у логістичних питаннях, як це робить Великобританія.

Водночас, Рютте висловив думку, що російська війна проти України має залишатися у фокусі уваги Альянсу.



