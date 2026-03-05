Рютте побачив плюс для України у війні США проти Ірану

Рубрики
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Іран одним із "ключових факторів" у сприянні війні Росії проти України, за його словами, "натиск Ізраїлю та США" послаблять можливості Ірану щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Рютте зробив в інтерв'ю Newsmax.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Генсек розповів, що Іран був одним із ключових факторів, які сприяли російській війні проти України за допомогою цієї зброї знищення цих дронів.
За його словами, досвід української армії з безпілотників зараз "доступний партнерам" НАТО на Близькому Сході.
Генсек вважає, що весь світ поступово навчається на прикладі того, що відбувається в Україні.
Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не приєднується до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм у логістичних питаннях, як це робить Великобританія.
Водночас, Рютте висловив думку, що російська війна проти України має залишатися у фокусі уваги Альянсу.