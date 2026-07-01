Саммит НАТО в 2027 году под угрозой срыва: что произошло

В преддверии саммита НАТО в Анкаре внутри Альянса возникла новая дискуссия по поводу места проведения следующей встречи лидеров в 2027 году. Хотя ранее было объявлено, что хозяином форума станет Албания, в проекте итоговой декларации это упоминание неожиданно исчезло. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

НАТО. Фото: из открытых источников

По их словам, в действующей редакции документа говорится только об ожиданиях следующей встречи союзников, однако без определения страны и даты ее проведения.

Причиной такой осторожности, по информации агентства, явилось недовольство администрации президента США Дональда Трампа уровнем оборонных расходов Албании. В Вашингтоне считают, что проведение престижного саммита в государстве, только приближающемся к выполнению финансовых обязательств перед НАТО, может вызвать острую реакцию американского президента и спровоцировать новый конфликт внутри Альянса.

Европейские дипломаты отмечают, что союзники стремятся избежать публичного противостояния с Трампом во время встречи в Турции, показывая прогресс в увеличении военных бюджетов. Именно поэтому вопросы предстоящего саммита решили пока оставить открытым.

Дополнительную неопределенность добавляет и то, что НАТО рассматривает возможность отказаться от практики проведения ежегодных саммитов. Такой вариант позволил избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его президентской каденции.

В то же время, официальный Тирана уверяет, что работает над выполнением всех союзнических обязательств. В правительстве заявили, что уже в ближайшее время оборонные и связанные с безопасностью расходы страны составят 2,6% ВВП по методологии НАТО. Несмотря на нынешние дискуссии, европейские дипломаты не исключают, что Албания все же будет принимать саммит Альянса в 2027 году.

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