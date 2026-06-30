Трамп поставив ультиматум АЗС: президент США вимагає терміново знизити ціни на бензин

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким зверненням до американських компаній, які займаються роздрібним продажем палива. На його думку, вартість бензину на автозаправних станціях залишається невиправдано високою, незважаючи на помітне зниження світових нафтових цін.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У своїй заяві глава Білого дому наголосив, що нафтові котирування вже опустилися приблизно до 68 доларів за барель і продовжують знижуватися, проте споживачі поки що не відчувають цього на цінниках АЗС. Трамп закликав операторів ринку негайно переглянути вартість палива у бік зменшення.

Американський лідер заявив, що продавці повинні "вчинити правильно" по відношенню до громадян країни та оперативно передати ефект від здешевлення сировини кінцевим покупцям. Він дав зрозуміти, що ігнорування його вимог може мати серйозні наслідки для учасників ринку.

За словами Трампа, справедливою ціною бензину він вважає близько 2,50 долара за галон, що відповідає приблизно 3,8 літра палива. Саме цього рівня, на думку президента, мають прагнути американські заправні мережі.

Ще кілька тижнів тому ситуація на ринку виглядала зовсім інакше. На початку травня середня вартість бензину в США перевищувала 4,50 долара за галон, досягнувши максимуму майже за три роки. Однак після появи повідомлень про попередні домовленості між Вашингтоном та Тегераном нафтовий ринок почав поступово заспокоюватися, а ціни на пальне почали знижуватися.

Незважаючи на це, вартість бензину в Сполучених Штатах поки залишається вищою за торішній рівень. Саме тому адміністрація Трампа розраховує, що подальше здешевлення нафти найближчим часом призведе до зниження цін на американських автозаправках.

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