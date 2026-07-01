Саміт НАТО у 2027 році під загрозою зриву: що сталося

Напередодні саміту НАТО в Анкарі всередині Альянсу виникла нова дискусія щодо місця проведення наступної зустрічі лідерів у 2027 році. Хоча раніше було оголошено, що господарем форуму стане Албанія, у проєкті підсумкової декларації ця згадка несподівано зникла. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, у чинній редакції документа йдеться лише про очікування наступної зустрічі союзників, однак без визначення країни та дати її проведення.

Причиною такої обережності, за інформацією агентства, стало невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа рівнем оборонних витрат Албанії. У Вашингтоні вважають, що проведення престижного саміту в державі, яка лише наближається до виконання фінансових зобов'язань перед НАТО, може викликати гостру реакцію американського президента та спровокувати новий конфлікт усередині Альянсу.

Європейські дипломати зазначають, що союзники прагнуть уникнути публічного протистояння з Трампом під час зустрічі в Туреччині, демонструючи прогрес у збільшенні військових бюджетів. Саме тому питання майбутнього саміту вирішили поки залишити відкритим.

Додаткової невизначеності додає й те, що НАТО розглядає можливість відмовитися від практики проведення щорічних самітів. Такий варіант дозволив би уникнути потенційно напруженої зустрічі із Трампом наприкінці його президентської каденції.

Водночас офіційний Тирана запевняє, що працює над виконанням усіх союзницьких зобов'язань. В уряді заявили, що вже найближчим часом оборонні та пов'язані з безпекою витрати країни сягнуть 2,6% ВВП за методологією НАТО. Попри нинішні дискусії, європейські дипломати не виключають, що Албанія зрештою все ж прийматиме саміт Альянсу у 2027 році.

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