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Сценарий с защитой неба над западной Украиной не сработает: в чем причина

НАТО очень боится стать стороной конфликта в войне РФ и Украины, сказал в комментарии Фокусу военный эксперт Владислав Селезнев

10 июля 2024, 20:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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На саммите НАТО в Вашингтоне одной из тем для обсуждения может стать возможность сбивания Польшей российских ракет над Украиной, если они будут лететь в сторону страны. Впрочем, полковник запаса, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев относится к этой идее скептически.

Сценарий с защитой неба над западной Украиной не сработает: в чем причина

ПВО

По его мнению, этот сценарий не сработает.

"Альянс держится как можно дальше от участия в российско-украинской войне. Все стремятся избежать обвинений Москвы в том, что они являются стороной конфликта. Мы не раз видели, как российские ракеты взрывались в Польше и разве был ответ?" – отметил Селезнев.

В качестве примера он привел Яворивский полигон, расположенный недалеко от Львова, который россияне неоднократно атаковали ракетами. Более того, говорит эксперт, снаряды РФ заходили в воздушное пространство Польши – Варшава поднимала самолеты F-16, а радары ЗРК мониторили движение ракет. Однако тогда ракеты не сбивали, добавил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, в котором есть много интересных пунктов, среди которых и пункт, предусматривающий, что польское ПВО может перехватывать ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши. Хотя в договоре примечание, что детальный алгоритм будет разработан после консультации поляков со странами НАТО.

Впрочем, как считает политолог Виктор Тара, речь идет только о реверансе в сторону НАТО. По его мнению, решение о том, что поляки будут помогать уничтожать российские ракеты, уже принято. Эксперт отметил, что если Польша поможет защититься Украине, то впоследствии такое решение может принять и Румыния.




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Источник: https://focus.ua/eksklyuzivy/656654-polsha-hochet-pomoch-ukraine-perehvat-rakety-rf
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