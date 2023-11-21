Сербия хочет возобновить обучения с НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не прочь возобновить совместные военные учения с Североатлантическим альянсом. Как передает портал "Комментарии", об этом Вучич заявил во время встречи с секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, пишет в Telegram издание The Moscow Times.

Сербия не против возобновить совместные учения с НАТО. Фото из открытых источников

Александар Вучич подчеркнул, что в качестве главнокомандующего Сербии планирует направить в правительство своей страны запрос с рекомендацией рассмотреть вопрос о возобновлении совместных учений с НАТО.

В свою очередь секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные учения НАТО и Сербии никак не представляют угрозы для нейтралитета последней.

"Тот факт, что у нас будут совместные учения, не означает, что это будет взрывать нейтралитет Сербии", — сказал Йенс Столтенберг.

При этом ни Столтенберг, ни Вучич не назвали дату, когда такие учения могут состояться.

Кроме того, Вучич заявил, что сотрудничество НАТО и KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) важно для обеспечения безопасности сербов в Косово и Метохии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Этот вопрос отсутствует в повестке дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предварительные заверения Будапешта, что вопрос будет точно решен.

Также издание "Комментарии" сообщало, что бывшие топ-лица НАТО сделали неоднозначные заявления относительно территориальной целостности Украины. Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал Альянс принять нашу страну в блок, несмотря на оккупированные территории.