logo_ukra

BTC/USD

101737

ETH/USD

3300.46

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Шведський командувач розповів, що потрібно терміново робити НАТО, щоби не програти війну РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Шведський командувач розповів, що потрібно терміново робити НАТО, щоби не програти війну РФ

НАТО має вчитися в України та швидко переймати досвід ведення війни

5 листопада 2025, 10:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Союзники НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт у Європі", якщо вже зараз не наростять темпи розвитку систем озброєння. Таку думку під час конференції Defence IQ International Fighter висловив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.

Шведський командувач розповів, що потрібно терміново робити НАТО, щоби не програти війну РФ

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми не зможемо розвиватись швидшими темпами, якщо не зможемо впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна, ми можемо програти майбутню війну з Росією", — попередив головнокомандувач.

За його словами, те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає той бік, який навчається найшвидше".

Командувач підкреслив, що тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано.

Вікман додав, що для того, щоб забезпечити "готовність до майбутніх загроз", військово-повітряні сили, промисловість та наукові кола мають налагодити більш тісне співробітництво.

"Я не говорю про партнерство у мирний час. ... Я говорю про здатність до військових операцій", — уточнив командувач.

За його словами, шведські ВПС інтегрують таку модель у рамках впровадження в експлуатацію платформи раннього повітряного попередження та контролю (AEW&C) S 106 GlobalEye виробництва Saab.

Ключовим елементом оперативного планування GlobalEye є "розробна група", до якої входять представники промисловості, наукових кіл та дослідницьких установ, що працюють у підрозділі GlobalEye шведських ВПС, додав Вікман.

"Промисловість та наукові кола мають бути інтегровані до нашої організації в умовах війни, розміщені в одному місці, наділені повноваженнями та підзвітні командиру", — висловився командувач.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вистачить Україні на війну 2026 року: у НАТО розкрили суму, яку обіцяють допомогти.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://breakingdefense.com/2025/11/nato-must-innovate-like-ukraine-or-risk-losing-a-fight-with-russia-swedish-official/
Теги:

Новини

Всі новини