Шведський командувач розповів, що потрібно терміново робити НАТО, щоби не програти війну РФ

Союзники НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт у Європі", якщо вже зараз не наростять темпи розвитку систем озброєння. Таку думку під час конференції Defence IQ International Fighter висловив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми не зможемо розвиватись швидшими темпами, якщо не зможемо впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна, ми можемо програти майбутню війну з Росією", — попередив головнокомандувач.

За його словами, те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає той бік, який навчається найшвидше".

Командувач підкреслив, що тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано.

Вікман додав, що для того, щоб забезпечити "готовність до майбутніх загроз", військово-повітряні сили, промисловість та наукові кола мають налагодити більш тісне співробітництво.

"Я не говорю про партнерство у мирний час. ... Я говорю про здатність до військових операцій", — уточнив командувач.

За його словами, шведські ВПС інтегрують таку модель у рамках впровадження в експлуатацію платформи раннього повітряного попередження та контролю (AEW&C) S 106 GlobalEye виробництва Saab.

Ключовим елементом оперативного планування GlobalEye є "розробна група", до якої входять представники промисловості, наукових кіл та дослідницьких установ, що працюють у підрозділі GlobalEye шведських ВПС, додав Вікман.

"Промисловість та наукові кола мають бути інтегровані до нашої організації в умовах війни, розміщені в одному місці, наділені повноваженнями та підзвітні командиру", — висловився командувач.

