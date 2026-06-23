Скандал перед саммитом НАТО: почему правительство Чехии удивило своим решением союзников

В Чехии разгорается политический скандал накануне саммита НАТО. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша приняло решение не включать президента страны Петра Павела в состав национальной делегации, которая отправится на встречу лидеров Альянса в следующем месяце.

НАТО. Фото: из открытых источников

Это решение вызвало широкий резонанс, поскольку Павел считается одной из наиболее авторитетных фигур в вопросах безопасности и обороны не только в Чехии, но и в самом НАТО. В период с 2015 по 2018 год он возглавлял Военный комитет Альянса – высший военный орган организации.

По данным западных СМИ, Бабиш объяснил решение необходимостью обеспечить единую позицию правительства на предстоящем саммите. По его словам, встреча будет иметь особое значение для Чехии, прежде всего в вопросах оборонных расходов и дальнейших обязательств перед НАТО.

Наблюдатели отмечают, что ситуация выглядит необычной на фоне многолетней традиции. После вступления Чехии в НАТО в 1999 году именно президенты страны практически всегда возглавляли национальные делегации на саммитах Альянса, независимо от политической принадлежности правительства.

Формально кабинет министров имеет право принимать такие решения. Согласно чешской конституции, определение внешней политики находится в компетенции правительства, тогда как полномочия президента ограничены. Однако нынешний шаг многие эксперты связывают не только с институциональными вопросами, но и с политическим противостоянием между Бабишем и Павелом.

Напомним, в 2023 году Андрей Бабиш проиграл Петру Павелу президентские выборы. С тех пор между двумя политиками неоднократно возникали разногласия по вопросам внешней политики, обороны и роли Чехии в европейских структурах.

На фоне усиления дискуссий о будущих расходах стран НАТО на оборону отсутствие президента Чехии на саммите может стать одним из самых обсуждаемых политических эпизодов встречи.

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