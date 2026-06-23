Скандал перед самітом НАТО: чому уряд Чехії здивував своїм рішенням союзників

У Чехії спалахує політичний скандал напередодні саміту НАТО. Уряд прем'єр-міністра Андрія Бабіша ухвалив рішення не включати президента країни Петер Павела до складу національної делегації, яка вирушить на зустріч лідерів Альянсу наступного місяця.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Це рішення викликало широкий резонанс, оскільки Павло вважається однією з найавторитетніших постатей у питаннях безпеки та оборони не лише в Чехії, а й у самому НАТО. У період з 2015 до 2018 року він очолював Військовий комітет Альянсу – вищий військовий орган організації.

За даними західних ЗМІ, Бабіш пояснив рішення необхідністю забезпечити єдину позицію уряду на саміті. За його словами, зустріч матиме особливе значення для Чехії, насамперед у питаннях оборонних витрат та подальших зобов'язань перед НАТО.

Спостерігачі наголошують, що ситуація виглядає незвичайною на тлі багаторічної традиції. Після вступу Чехії до НАТО у 1999 році, саме президенти країни практично завжди очолювали національні делегації на самітах Альянсу, незалежно від політичної приналежності уряду.

Формально кабінет міністрів має право ухвалювати такі рішення. Згідно з чеською конституцією, визначення зовнішньої політики перебуває у компетенції уряду, тоді як повноваження президента обмежені. Проте нинішній крок багато експертів пов'язують не лише з інституційними питаннями, а й із політичним протистоянням між Бабішем та Павелом.

Нагадаємо, 2023 року Андрій Бабіш програв Петеру Павелу президентські вибори. З того часу між двома політиками неодноразово виникали розбіжності з питань зовнішньої політики, оборони та ролі Чехії у європейських структурах.

На тлі посилення дискусій щодо майбутніх витрат країн НАТО на оборону відсутність президента Чехії на саміті може стати одним із найбільш обговорюваних політичних епізодів зустрічі.

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