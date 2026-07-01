В НАТО разгорелся спор из-за Украины: кто блокирует многомиллиардные гарантии

За несколько дней до саммита НАТО в Анкаре страны Альянса продолжают спорить о предстоящей военной поддержке Украины. Несмотря на предварительную договоренность о выделении Киеву 70 млрд евро в 2026 году, союзники до сих пор не могут согласовать, следует ли официально гарантировать аналогичный уровень помощи еще и в 2027 году. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические источники.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

В ходе заседания послов НАТО в Брюсселе было согласовано положение о предоставлении Украине 70 млрд евро на военное оборудование, подготовку военных и другие оборонные нужды в 2026 году. Однако ключевая часть документа, которая должна закрепить долгосрочные обязательства союзников, пока остается несогласованной.

По информации издания, наибольшее сопротивление выражает Италия, выступающая против фиксации конкретной даты – в 2027 году. Поэтому соответствующий пункт в проекте декларации до сих пор остается в скобках, а дипломаты должны провести дополнительный раунд переговоров, чтобы найти компромисс до открытия саммита.

Как отмечают источники, именно двухлетнее обязательство стало сильнейшим политическим сигналом поддержки Украины после прекращения американской военной помощи при администрации Дональда Трампа. В Берлине убеждены, что такая договоренность сделала бы финансирование более предсказуемым и прозрачным.

В то же время сумма в 70 млрд евро не полностью новая. В нее входят 30 млрд евро кредитных средств Евросоюза и около 40 млрд евро уже согласованных военных обязательств союзников. Если НАТО все-таки согласует аналогичный пакет и на 2027 год, общий объем гарантий для Украины достигнет 140 млрд евро.

Наибольший финансовый взнос планирует внести Германия – 11,5 млрд евро. Значительные суммы также готовы предоставить Великобритания, Дания, Нидерланды и Швеция.

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