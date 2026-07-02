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Скандал довкола допомоги Україні розвіяний: Італія зробила заяву перед самітом НАТО

Рим зняв заперечення щодо декларації Альянсу, яка передбачає довгострокову фінансову підтримку Києва та масштабні військові контракти

2 липня 2026, 14:02
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Кравцев Сергей

Італія не має наміру перешкоджати включенню до підсумкової декларації майбутнього саміту НАТО в Анкарі пункту про фінансові зобов'язання союзників з підтримки України у 2027 році. Таке роз'яснення пролунало після публікацій західних ЗМІ, які викликали дискусію щодо позиції Риму.

Скандал довкола допомоги Україні розвіяний: Італія зробила заяву перед самітом НАТО

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела в урядових колах Італії, питання, що раніше виникли, стосувалися виключно формулювань документа, а не відмови від подальшої допомоги Києву. Влада країни підкреслила, що ніколи не виступала проти масштабного пакету підтримки України і не блокувала ініціативу щодо виділення десятків мільярдів євро на військові потреби.

Приводом для роз'яснень стала публікація німецької преси, в якій стверджувалося, що Італія нібито не підтримує закріплення зобов'язань щодо фінансування постачання озброєнь не лише наступного року, а й 2027-го. Однак, як зазначають джерела, всі зауваження, що існували, були зняті ще кілька днів тому.

Тема стала однією з ключових під час зустрічі міністрів та представників формату Е5 у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що учасники Альянсу мають намір направити Москві чіткий політичний сигнал, підтвердивши довгострокову підтримку України за рахунок значного фінансування оборонних програм.

Очікується, що на липневому саміті НАТО союзники затвердять нові багатомільярдні контракти на виробництво та постачання озброєнь. Особливий акцент буде зроблено на розширенні оборонної промисловості держав Альянсу та забезпеченні України необхідним озброєнням у довгостроковій перспективі. Італійська влада запевняє, що поділяє ці цілі і готова брати участь у спільних рішеннях.

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Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/07/01/riunione-con-meloni-verso-il-vertice-nato-focus-sulle-spese-militari_79e2e49c-6c14-4bef-b177-c57e5fffcc67.html
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