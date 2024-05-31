Сколько млрд Украина может получать ежегодно на вооружение: в НАТО озвучили цифры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит государствам-членам выделять не менее 40 миллиардов евро ежегодно на финансирование военной помощи Украине в рамках своей инициативы о создании "спецфонда" при Альянсе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", ссылаясь на источник в НАТО.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Ожидается, что предложение Йенса Столтенберга будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 31 мая, в рамках дискуссии о путях долгосрочного обеспечения поддержки Украины.

"Мы должны поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, в которой нуждается Украина, так долго, как это будет необходимо", – сказал Reuters источник.

Стоит отметить, ранее в СМИ фигурировало число в 100 миллиардов евро военной помощи Украине в течение пяти лет, то есть по 20 миллиардов евро ежегодно.

Он пояснил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года члены Альянса предоставляли Украине около 40 миллиардов евро в год.

Читайте также на портале "Комментарии" - Йенс Столтенберг заявил, что сложна ситуация на фронте в Украине вызвана тем, что союзники по НАТО не выполнили свои обещания и не поставили Киеву необходимое вооружение.

Генсек НАТО отметил, украинцы при военной поддержке союзников по НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.

При этом он добавил, что США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, обещавшие миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.



