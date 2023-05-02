СМИ назвали две страны, которые пока не хотят конкретных решений по принятию Украины в НАТО

Лидеры Североатлантического альянса США и Германия неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, существенно выходящих за рамки декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений по присоединению. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Немецкое агентство печати (DPA).

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО. Но, как утверджают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможны только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.

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В настоящее время, по словам дипломатов, крайне маловероятно, что Украине удастся убедить таких партнеров по НАТО, как США, изменить курс. Противники конкретной перспективы присоединения объясняют свою позицию тем, что эта цель в настоящее время нереалистична и может отвлечь от гораздо более важной – поддержки Украины. Также звучат мнения, что есть риск того, что новые обязательства НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны.

В американском правительстве журналистам косвенно подтвердили, что считают дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важными в текущей ситуации, чем планы по вступлению в НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.