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СМИ назвали две страны, которые пока не хотят конкретных решений по принятию Украины в НАТО

Члены альянса не готовы к решениям, которые бы существенно выходили за рамки ​​декларации от 2008 года

сегодня, 13:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Лидеры Североатлантического альянса США и Германия неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, существенно выходящих за рамки декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений по присоединению. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Немецкое агентство печати (DPA).

СМИ назвали две страны, которые пока не хотят конкретных решений по принятию Украины в НАТО

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО. Но, как утверджают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможны только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.


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В настоящее время, по словам дипломатов, крайне маловероятно, что Украине удастся убедить таких партнеров по НАТО, как США, изменить курс. Противники конкретной перспективы присоединения объясняют свою позицию тем, что эта цель в настоящее время нереалистична и может отвлечь от гораздо более важной – поддержки Украины. Также звучат мнения, что есть риск того, что новые обязательства НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны.

В американском правительстве журналистам косвенно подтвердили, что считают дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важными в текущей ситуации, чем планы по вступлению в НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



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