Со вступлением Украины в НАТО поставлена точка: в МИД Литвы сделали настораживающее заявление

Если раньше вполне серьезно обсуждался вопрос о том, что Украина может получить приглашение на членство в НАТО, то теперь об этом никто из союзников даже не говорит. Следовательно, практически нет шансов на то, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге на следующей неделе. Этого вопроса даже нет в повестке дня. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий по приглашению в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", — заявил литовский топ-дипломат.

По словам литовского министра, нет ожиданий, что будут новаторские решения ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.

Глава МИД Литвы высказал мнение, важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев, который борется с агрессией Москвы, находятся в одном пространстве безопасности.

Также Будрис заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.

По словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Также среди тем, которые будут обсуждаться, будет также конфликт между Ираном и Израилем.

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