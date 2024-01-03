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Совет Украина-НАТО срочно соберется на чрезвычайное заседание: о чем будут говорить

Украина направила соответствующий запрос Альянсу из-за последних массированных ракетных обстрелов

3 января 2024, 19:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО будет проведено из-за массированных российских ударов по украинским городам. В ходе встречи обсудят усиление возможностей противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Совет Украина-НАТО срочно соберется на чрезвычайное заседание: о чем будут говорить

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Глава дипломатического ведомства Украины сообщил, что НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО "в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России".

"Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины", – рассказал Кулеба.

Также он добавил, что это "важный сигнал" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что ждет ЕС и НАТО , в случае победы Путина в Украине. Владимир Путин считает, что, если Украина проиграет, он приблизит войну к Западу и в этой войне точно победит. Об этом в интервью The Economist рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер украинцев, комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России. В то же время он и украинцы подвергаются шквалу воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе", — сказал он. Зеленский в интервью.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Германии рассказали, сколько времени у НАТО на подготовку к войне против России. Член германского парламента от Христианско-демократического союза и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что страны НАТО имеют около 5-8 лет на подготовку к войне против России.



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