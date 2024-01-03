Совет Украина-НАТО срочно соберется на чрезвычайное заседание: о чем будут говорить

Чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО будет проведено из-за массированных российских ударов по украинским городам. В ходе встречи обсудят усиление возможностей противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава дипломатического ведомства Украины сообщил, что НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО "в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России".

"Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины", – рассказал Кулеба.

Также он добавил, что это "важный сигнал" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что ждет ЕС и НАТО , в случае победы Путина в Украине. Владимир Путин считает, что, если Украина проиграет, он приблизит войну к Западу и в этой войне точно победит. Об этом в интервью The Economist рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер украинцев, комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России. В то же время он и украинцы подвергаются шквалу воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе", — сказал он. Зеленский в интервью.