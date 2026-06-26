Союзники НАТО дали новое обещание: на какую помощь может рассчитывать Украина

На фоне анонсированного июльского саммита НАТО в Турции страны-членкине Альянса намерены объявить о заключении новых оборонных контрактов на миллиарды долларов и существенном расширении военного производства. Как сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, несмотря на регулярную критику Альянса со стороны президента США Дональда Трампа, европейские союзники планируют официально подтвердить приверженность Статьи 5 о коллективной обороне и вновь зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Главной целью действующего генсекретаря Марка Рютте есть смещение акцентов встречи на промышленное сотрудничество. Такой шаг призван сгладить внутренние политические разногласия и продемонстрировать Трампу коммерческую выгоду от Альянса для американского оборонного сектора на фоне роста европейских военных расходов.

Едва ли не ключевым пунктом проекта совместной декларации является обязательство союзников выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период. Отмечается, что Соединенные Штаты не будут участвовать в данном конкретном пакете финансирования.

В то же время этот вопрос ожидается одним из наиболее спорных во время обсуждений. Дипломаты также пытаются урегулировать трансатлантическую напряженность, вызванную недавним решением министра обороны США Пита Гегсета начать ревизию американского военного присутствия в Европе и сократить объемы предоставления тяжелой техники (самолетов и беспилотников) в общий пул сил НАТО.

Дополнительным полем для споров стала область дальнобойного вооружения. Европейские страны стремятся развивать собственные ракетные мощности большой дальности для сдерживания РФ, однако Вашингтон демонстрирует сдержанность в этом вопросе – в частности Пентагон заблокировал передачу Германии ракет Tomahawk из-за опасений эскалации.

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