Союзники НАТО дали нову обіцянку: на яку допомогу може розраховувати Україна

На фоні анонсованого липневого саміту НАТО в Туреччині країни-членкині Альянсу мають намір оголосити про укладення нових оборонних контрактів на мільярди доларів і суттєве розширення військового виробництва. Як інформує видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела, попри регулярну критику Альянсу з боку президента США Дональда Трампа, європейські союзники планують офіційно підтвердити відданість Статті 5 про колективну оборону та знову зафіксувати статус Росії як довгострокової загрози.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Головною метою чинного генсекретаря Марка Рютте є зміщення акцентів зустрічі на промислове співробітництво. Такий крок покликаний згладити внутрішні політичні розбіжності та продемонструвати Трампу комерційну вигоду від Альянсу для американського оборонного сектору на тлі зростання європейських військових витрат.

Чи не ключовим пунктом проєкту спільної декларації є зобов'язання союзників виділити Україні військову допомогу в розмірі 70 мільярдів євро на поточний рік із наміром зберегти еквівалентне фінансування на наступний період. Зазначається, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конкретному пакеті фінансування.

Водночас це питання очікувано залишається одним із найбільш спірних під час обговорень. Дипломати також намагаються врегулювати трансатлантичну напруженість, викликану нещодавнім рішенням міністра оборони США Піта Гегсета розпочати ревізію американської військової присутності в Європі та скоротити обсяги надання важкої техніки (літаків і безпілотників) до загального пулу сил НАТО.

Додатковим полем для суперечок стала сфера далекобійного озброєння. Європейські країни прагнуть розвивати власні ракетні потужності великої дальності для стримування РФ, проте Вашингтон демонструє стриманість у цьому питанні – зокрема, Пентагон заблокував передачу Німеччині ракет Tomahawk через побоювання ескалації.

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