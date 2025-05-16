Спорить долго никто не стал: с каким ультиматумом США согласились все члены НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО пришли к единому пониманию о необходимости тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита НАТО, который состоится в июне. Как передает портал "Комментарии", слова госсекретаря цитирует "Reuters".

НАТО-США. Фото из открытых источников

Отмечается, что США после прихода к власти Дональда Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

"Мы направляемся на саммит через шесть недель, где практически каждая страна-член НАТО будет на уровне или выше 2%. Многие достигнут более 4%, и все согласятся с целью достичь 5% в течение следующего десятилетия", – акцентировал внимание Марко Рубио.

Саммит НАТО состоится в Нидерландах 24-25 июня.

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