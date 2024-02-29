Спрятаться от глобальной войны не получится: почему растут риски столкновения НАТО и РФ

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Марьян Ощановский
Перспектива военного столкновения НАТО и России – осознанный и обдуманный сценарий, артикулируемый в медийной оболочке как реальная ситуация в будущем, которую следует принять и признать, пишет в соцсети политтехнолог Олег Постернак.
Недоразумения между НАТО и РФ нарастают. Фото из открытых источников
По словам Олега Постернака, ощущение запрограммированности масштабной глобальной войны как рациональное, так и иррациональное.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия на новых направлениях. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.
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