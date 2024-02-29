Спрятаться от глобальной войны не получится: почему растут риски столкновения НАТО и РФ

Перспектива военного столкновения НАТО и России – осознанный и обдуманный сценарий, артикулируемый в медийной оболочке как реальная ситуация в будущем, которую следует принять и признать, пишет в соцсети политтехнолог Олег Постернак.

Недоразумения между НАТО и РФ нарастают. Фото из открытых источников

"Мир, хочет того или не хочет, уже живет ощущением мирового конфликта и начинает с интересом подростка заглядывать в бездну, которая притягивает своей грандиозной непредсказуемостью и манит эпохальным масштабом. Хуже всего то, что скрытое влечение к новой мировой войне становится приемлемым и желанным. В какой-то момент оно может превратиться в единственный возможный вариант для разрешения противоречий, которого хотят все ведущие игроки", — отметил политтехнолог.

По словам Олега Постернака, ощущение запрограммированности масштабной глобальной войны как рациональное, так и иррациональное.

"Геополитическая логика событий последних месяцев или даже лет — показатель эволюции мира от клочковой конфликтности в эскалационном цепном тренде до фанатической глубинной межцивилизационной войны. Поэтому укрыться от глобальной войны в Европе или Азии не получится, как полагают некоторые обыватели и умники. Украина может оказаться территорией максимально стабильной адаптации к боевым действиям высокой интенсивности из-за исторического запаса национальной энергии и ментальной резистентности", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия на новых направлениях. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.