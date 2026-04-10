Срыв за закрытыми дверями: Трамп обрушился на Рютте и союзников по НАТО

Закрытая встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме прошла в резко напряженной атмосфере и вызвала волну обеспокоенности среди европейских союзников. Формально визит был запланирован как рабочий, однако быстро перерос в жесткий обмен претензиями.

По данным источников, знакомых с содержанием переговоров, Трамп выразил недовольство позицией европейских стран, которые, по его мнению, недостаточно поддержали действия США и Израиля в отношении Ирана. Один из европейских чиновников описал разговор как "эмоционально жесткий" и отметил, что тон президента США напоминал "серии резких обвинений".

При этом конкретных ультиматумов или официальных требований Трамп не озвучивал. В Белом доме отвергли утверждения о давлении на союзников, заявив, что речь не шла о каких-либо условиях. В НАТО, в свою очередь, охарактеризовали встречу как "откровенную, но конструктивную", подчеркнув сохранение единства Альянса. Сам Марк Рютте признал, что американский президент был недоволен, однако настаивал на сохранении рабочих отношений внутри блока.

После переговоров Трамп опубликовал сообщения в социальных сетях, где заявил, что НАТО "не оказалось рядом в нужный момент", а также вновь поднял тему стратегического значения Гренландии, что вызвало дополнительное раздражение в Европе.

Реакция союзников оказалась сдержанной, но заметно настороженной. В ЕС призвали к продолжению дипломатического диалога с Ираном и усилению мер по защите судоходства в Ормузском проливе. Франция рассматривает собственные оборонные шаги, а более 40 стран поддерживают усиление санкционного давления на Тегеран без прямого военного участия.

На фоне конфликта администрация Трампа, по данным источников, также изучает возможные меры воздействия на страны НАТО, которые не поддержали США и Израиль в ходе обострения с Ираном. Конкретные решения пока не приняты, однако напряжение внутри Альянса продолжает расти.

