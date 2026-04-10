logo_ukra

BTC/USD

71593

ETH/USD

2185.64

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Зрив за зачиненими дверима: Трамп обрушився на Рютте та союзників по НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Зрив за зачиненими дверима: Трамп обрушився на Рютте та союзників по НАТО

Розмова у Білому домі переросла у жорсткий конфлікт через Іран, а в Альянсі заговорили про розкол та нові санкційні плани

10 квітня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Закрита зустріч президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі пройшла у різко напруженій атмосфері та викликала хвилю занепокоєння серед європейських союзників. Формально візит було заплановано як робітник, проте швидко переріс у жорсткий обмін претензіями.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, знайомих зі змістом переговорів, Трамп висловив невдоволення позицією європейських країн, які, на його думку, недостатньо підтримали дії США та Ізраїлю щодо Ірану. Один із європейських чиновників описав розмову як "емоційно жорстку" і зазначив, що тон президента США нагадував "серії різких звинувачень".

При цьому конкретних ультиматумів чи офіційних вимог Трамп не озвучував. У Білому домі відкинули твердження про тиск на союзників, заявивши, що не йшлося про будь-які умови. У НАТО, у свою чергу, охарактеризували зустріч як "відверту, але конструктивну", наголосивши на збереженні єдності Альянсу. Сам Марк Рютте визнав, що американський президент був незадоволений, проте наполягав на збереженні робочих відносин усередині блоку.

Після переговорів Трамп опублікував повідомлення у соціальних мережах, де заявив, що НАТО "не виявилося поруч у потрібний момент", а також знову порушив тему стратегічного значення Гренландії, що викликало додаткове роздратування в Європі.

Реакція союзників виявилася стриманою, але помітно настороженою. У ЄС закликали до продовження дипломатичного діалогу з Іраном та посилення заходів щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Франція розглядає власні оборонні кроки, а понад 40 країн підтримують посилення тиску санкцій на Тегеран без прямої військової участі.

На фоні конфлікту адміністрація Трампа, за даними джерел, також вивчає можливі заходи на країни НАТО, які не підтримали США та Ізраїль у ході загострення з Іраном. Конкретних рішень поки що не прийнято, проте напруга всередині Альянсу продовжує зростати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Альянс.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини