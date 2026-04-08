Трамп против НАТО: почему визит Рютте в Белый дом может не спасти Альянс
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп против НАТО: почему визит Рютте в Белый дом может не спасти Альянс

На фоне войны с Ираном и разногласий с Европой США угрожают сократить обязательства - раскол становится реальностью

8 апреля 2026, 08:10
Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится к напряжённым переговорам в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь удержать Вашингтон от дальнейшего охлаждения отношений с Альянсом. Однако, по данным Politico, шансы на успех этой миссии остаются минимальными.

НАТО. Фото: из открытых источников

Источники издания отмечают, что Трамп всё более критично относится к союзникам по НАТО, особенно после их отказа поддержать военную кампанию США против Ирана. Несмотря на публичные колебания в оценках, за закрытыми дверями американский лидер последовательно выражает недовольство позицией Европы.

Формально президент США не может выйти из НАТО без одобрения Конгресса, однако у него остаются альтернативные рычаги давления. Среди возможных шагов – сокращение финансирования операций Альянса, уменьшение военного присутствия США в Европе, а также ограничение обмена разведданными, в том числе с Украиной.

Европейские союзники, в свою очередь, заняли сдержанную позицию. Они отказались направлять войска в Персидский залив, а некоторые страны не предоставили США доступ к военным базам и воздушному пространству. Дополнительное напряжение внесла критика со стороны европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, который указал на роль риторики Трампа в ослаблении союзнической поддержки.

По оценкам дипломатов, Вашингтон фактически рассматривает НАТО как удобного "виновника" проблем в иранской кампании. В этих условиях Рютте, как ожидается, попытается убедить Трампа в стратегической ценности Альянса и растущем вкладе европейских стран в безопасность.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что подобных аргументов будет достаточно. На фоне растущих противоречий трансатлантические отношения переживают один из самых сложных периодов, а риск глубокого раскола между США и НАТО становится всё более реальным.

Трамп согласился остановить удары на две недели по Ирану: что хочет взамен.




Источник: https://www.politico.com/news/2026/04/07/trump-rutte-toughest-test-yet-00862128
