США хотят создать "НАТО 3.0": что означает новая модель Альянса

Slava Kot
Соединенные Штаты заявили о намерении переформатировать Североатлантический альянс в формат так называемого "НАТО 3.0". По идее США, эта модель должна основываться на партнерстве, а не зависимости от Вашингтона. Об этом 12 февраля в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.
США хотят создать "НАТО 3.0". Фото из открытых источников
Элбридж Колби заявил, что 2025 год стал точкой переосмысления роли Европы в системе коллективной безопасности. Колби отметил, что благодаря политическому лидерству в США и руководству НАТО происходит смещение акцента, когда европейские союзники должны возглавить конвенционную оборону Альянса.
По его словам, новая концепция подразумевает более сбалансированное распределение ответственности между США и Европой, большую автономность союзников и прагматичный подход к безопасности. В Вашингтоне считают, что Североатлантический союз должен адаптироваться к новым глобальным вызовам, от войны в Украине до роста напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе.
