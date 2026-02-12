США хотят создать "НАТО 3.0": что означает новая модель Альянса

Соединенные Штаты заявили о намерении переформатировать Североатлантический альянс в формат так называемого "НАТО 3.0". По идее США, эта модель должна основываться на партнерстве, а не зависимости от Вашингтона. Об этом 12 февраля в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

США хотят создать "НАТО 3.0". Фото из открытых источников

Элбридж Колби заявил, что 2025 год стал точкой переосмысления роли Европы в системе коллективной безопасности. Колби отметил, что благодаря политическому лидерству в США и руководству НАТО происходит смещение акцента, когда европейские союзники должны возглавить конвенционную оборону Альянса.

"Речь идет о возвращении к "НАТО 1.0" — серьезный оборонный союз, сосредоточенный на сдерживании", — сказал Колби и пояснил, что США хотят создать "НАТО 3.0".

По его словам, новая концепция подразумевает более сбалансированное распределение ответственности между США и Европой, большую автономность союзников и прагматичный подход к безопасности. В Вашингтоне считают, что Североатлантический союз должен адаптироваться к новым глобальным вызовам, от войны в Украине до роста напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе.

"У нас действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращая НАТО в своего рода "НАТО 3.0", базирующегося на партнерстве, а не зависимости, и является настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально", — добавил Колби.

