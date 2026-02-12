США хочуть створити "НАТО 3.0": що означає нова модель Альянсу

Сполучені Штати заявили про намір переформатувати Північноатлантичний альянс у формат так званого "НАТО 3.0". За ідеєю США, ця модель має ґрунтуватися на партнерстві, а не залежності від Вашингтона. Про це 12 лютого в Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн-членів заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі.

США хочуть створити "НАТО 3.0". Фото з відкритих джерел

Елбрідж Колбі заявив, що 2025 рік став точкою переосмислення ролі Європи в системі колективної безпеки. Колбі наголосив, що завдяки політичному лідерству у США та керівництву НАТО відбувається зміщення акценту, коли європейські союзники мають очолити конвенційну оборону Альянсу.

"Йдеться про повернення до "НАТО 1.0" — серйозного оборонного союзу, зосередженого на стримуванні", — сказав Колбі та пояснив, що США хочуть створити "НАТО 3.0".

За його словами, нова концепція передбачає більш збалансований розподіл відповідальності між США та Європою, більшу автономність союзників і прагматичний підхід до безпеки. У Вашингтоні вважають, що Альянс має адаптуватися до нових глобальних викликів, від війни в Україні до зростання напруження в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У нас є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворюючи НАТО на свого роду "НАТО 3.0", що базується на партнерстві, а не на залежності, і є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначалося спочатку", – додав Колбі.

