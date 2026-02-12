США хочуть створити "НАТО 3.0": що означає нова модель Альянсу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сполучені Штати заявили про намір переформатувати Північноатлантичний альянс у формат так званого "НАТО 3.0". За ідеєю США, ця модель має ґрунтуватися на партнерстві, а не залежності від Вашингтона. Про це 12 лютого в Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн-членів заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі.
США хочуть створити "НАТО 3.0". Фото з відкритих джерел
Елбрідж Колбі заявив, що 2025 рік став точкою переосмислення ролі Європи в системі колективної безпеки. Колбі наголосив, що завдяки політичному лідерству у США та керівництву НАТО відбувається зміщення акценту, коли європейські союзники мають очолити конвенційну оборону Альянсу.
За його словами, нова концепція передбачає більш збалансований розподіл відповідальності між США та Європою, більшу автономність союзників і прагматичний підхід до безпеки. У Вашингтоні вважають, що Альянс має адаптуватися до нових глобальних викликів, від війни в Україні до зростання напруження в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в команді Трампа заявили про наближення кінця війни в Україні
Також "Коментарі" писали, що в Європі заявили, що закінчення війни в Україні несе ризики для НАТО.