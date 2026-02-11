У команді Трампа заявили про наближення кінця війни в Україні

Мир в Україні може бути ближчим, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами у Брюсселі 10 лютого.

Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел

За словами американського дипломата, конкретної дати підписання мирної угоди між президентами України та Сполучених Штатів поки що немає. Водночас Вітакер наголосив, що переговорний процес перебуває на просунутому етапі.

"Я продовжую це повторювати, бо не лише вірю в це, а й дуже уважно стежу за тим, що відбувається на переговорах. Ми близькі до миру в Україні як ніколи раніше", — заявив Вітакер.

Посол США в НАТО підкреслив, що документи щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні будуть підписані "належним чином і коли прийде час". Водночас Вітакер наголосив на необхідності продовження підтримки України.

"Я переконаний, що нам слід продовжувати молитися за мир, але водночас дбати про те, щоб Україна й надалі отримувала через PURL та інші ініціативи все необхідне для самозахисту", – додав Вітакер.

